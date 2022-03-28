الحلبي: لم نوفر أي جهدٍ في سبيل تأمين عطاءات إضافية لمعلمي المدارس

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم في قصر بعبدا، وزير التربية عباس الحلبي، وجرى عرضٌ لمختلف الملفات التربوية ولشؤون المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية.

وفي تصريحٍ له بعد لقائه عون، قال الحلبي: "طلبت من فخامة الرئيس الموافقة على تمرير المراسيم التي أرسلتها الى رئاسة الحكومة، بعضها قبل أشهر والبعض الآخر منذ أسابيع، وعرضها على مجلس الوزراء".

أضاف: "نركز على وضع الجامعة اللبنانية، ونأمل أن تساهم تلك المراسيم في إعادة لملمة الوضع الإداري والأكاديمي والتعليمي، وأيضاً وضع المدربين والموظفين في الجامعة بما يتيح لطلابها التقدم للامتحانات المؤجلة منذ أسابيع لعدم توفر الجو المناسب في الجامعة لتقديم تلك الامتحانات".

وأعلن الحلبي أنّ عون وعده بأن تلك القضايا ستُبتّ يوم الأربعاء المقبلة خلال جلسة الحكومة، وذلك بعد مناقشات سيجريها مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

إلى ذلك، أوضح وزير التربية أنه "استعرض مع عون تطوّر عمل المركز التربوي بما يتعلق بالمناهج وتطويرها"، مشيراً إلى أننا أصبحنا على عتبة الإعلان عن الإطار الوطني للمناهج الدراسية.

ورداً على سؤال عن أوضاع المعلمين، قال الحلبي: "لم نوفر أي جهد في سبيل تأمين عطاءات اضافية للمعلمين بالمدارس الرسمية. في ما خصّ المدارس الخاصة، فإن هناك مشكلة. لقد خاطبنا الجهات المانحة لتؤمن لنا بعض المساعدات لمعلمي القطاع الخاص، إلا أنه الآن لم يتم الاستجابة لطلبنا. ولكنني أقول إن المساعي قائمة ومتفائل بالتوص في وقت قريب إلى ما يُرضي هؤلاء المعلمين".







