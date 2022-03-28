لبنان

الخوري بحث شؤونا قضائية مع سفير ألمانيا

Lebanon 24
28-03-2022 | 04:46
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إستقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة سفير ألمانيا لدى لبنان أندرياس كيندل حيث جرى البحث في تفعيل التعاون على الصعيدين القضائي والحقوقي بين البلدين.
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هنري الخوري

أندرياس كيندل

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