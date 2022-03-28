الخوري بحث شؤونا قضائية مع سفير ألمانيا

إستقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة سفير ألمانيا لدى لبنان أندرياس كيندل حيث جرى البحث في تفعيل التعاون على الصعيدين القضائي والحقوقي بين البلدين.