تكسير وتخريب في مدرسة الكفور.. ماذا جرى؟

أبلغت بلدية الكفور، صباح اليوم، قوى الامن الداخلي في النبطية ان مجهولين دخلوا الليلة الماضية الى مدرسة الكفور بواسطة الكسر والخلع وخربوا وكسروا محتوياتها وبعثروا ملفاتها. وعلى الفور توجهت دورية الى المدرسة وفتحت تحقيقا لمعرفة الفاعلين.