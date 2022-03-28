بعد كثرة التأويلات... هذا ما اوضحته عشيرة آلـ "ناصرالدين"

صدرعن عشيرة آلـ "ناصرالدين"، البيان التالي:



وتستنكر العشيرة كل التأويلات والمنشورات التي روجها البعض ولا يزال يروجها على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاقا من الحماسة الزائدة لهم والتي تأتي من خلفية هول الجريمة التي ارتكبت بحق اربع نساء. مع التنويه ان اي مزايدات يحاول البعض فرضها بشتى الوسائل الاعلامية هي غير مقبولة بتاتا. تتقدم عشيرة آلـ "ناصرالدين" بالشكر لقيادة الجيش اللبناني على الإنجاز الكبير الذي حققته مديرية المخابرات التي قامت بتتبع والقاء القبض على المجرم الفارحسن الغناش.وتستنكر العشيرة كل التأويلات والمنشورات التي روجها البعض ولا يزال يروجها على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاقا من الحماسة الزائدة لهم والتي تأتي من خلفية هول الجريمة التي ارتكبت بحق اربع نساء. مع التنويه ان اي مزايدات يحاول البعض فرضها بشتى الوسائل الاعلامية هي غير مقبولة بتاتا.

إن عشيرة آلـ" ناصرالدين" تقف دائما وراء حكمة وارشادات قيادة الجيش اللبناني التي تجهد دائما لحماية اي فرد ولا تتوانى عن ملاحقة اي مجرم مهما كان انتمائه، وهي تُقدر هذا الانجاز الكبير الذي يُضاف الى سجل المؤسسة الضامنة للامن والسلم في البلد.