لبنان

بيان لطيران الشرق الأوسط... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
28-03-2022 | 05:11
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 تعلن شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن توقيع اتفاق التوزيع التناسبي الخاص مع شركة سكاي إكسبرس الذي يوفّر ترابط سلس بين بيروت واليونان عبر أثينا وبالعكس.
من خلال هذا الاتفاق، أصبح بامكان زبائننا الذين يقومون بالحجز عن طريق الموقع الالكتروني www.mea.com.lb السفر بين بيروت وعدة وجهات في اليونان مثل سانتوريني، وميكونوس، ورودس، وكورفو منتقلين بشكل سلس بين شركتي الطيران في مطار أثينا الدولي من خلال معلومات مرجعية واحدة للحجز وتسجيل الوصول.
علّق السيد مروان الهبر، رئيس دائرة المبيعات والتسويق في شركة طيران الشرق الأوسط، قائلاً:
" نحن في الميدل إيست ملتزمون بجعل السفر سهلاً قدر الإمكان فضلاً عن توفير قيمة كبيرة لعملائنا مع مزيد من الخيارات.  ونحن نهدف من خلال هذه الشراكة الجديدة مع سكاي إكسبرس، إلى الاستجابة لزيادة الطلب المتسارعة لزيارة اليونان، موفّرين لعملائنا الدائمين فرصة زيارة عدة وجهات في اليونان، أرض الجمال التي تتمتّع بمجموعة غير محدودة من المناظر الطبيعية ".
هذا الصيف، سيحظى المسافر مع طيران الشرق الأوسط وسكاي إكسبرس بفرصة استكشاف مواقع  السياحية اللبنانية واليونانية والتمتع بها من خلال معلومات حجز مرجعية واحدة".
" نجدّد شكرنا إلى طيران الشرق الأوسط لتعاونهم. هدفنا وجهودنا المستمرة تصب في خلق شراكات جديدة مع أهم شركات الطيران في منطقتنا. التعاون يعزّز استراتيجيتنا التي تهدف إلى توفير عدة خيارات للمسافرين كما وتعزّز إمكانات بلدنا كوجهة سفر ديناميكية حول العالم"، افاد السيد يانيس ليداكيس المدير التجاري لسكاي إكبرس.
 
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