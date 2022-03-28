عمليات البحث عن الطفل السوري الذي فقد في الامس مستمرة (صور)

يواصل عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني، في هذه الأثناء، تنفيذ عمليات المسح الشامل برا وبحراً للمنطقة الممتدة من مجرى نهر الأولي في صيدا وصولاً إلى البحر بحثاً عن طفل سوري الجنسية في السابعة من العمر كان قد فقد يوم أمس حين كان برفقة ذويه على ضفاف النهر ما بين بلدتي بقسطا – علمان، وقد بوشرت عمليات البحث عنه منذ الساعة 13.30 من ظهر أمس الأحد 27/3/2022 وما زالت مستمرة لغاية الساعة.في السياق تنبّه المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيّد بإرشاداتها حرصاً على سلامتهم وتدعوهم إلى الإبتعاد عن ضفاف الأنهر حين يكون التيّار سريعاً جراء ذوبان الثلوج.