لبنان

لودريان من الدوحة: استتباب الأمن في لبنان يمر عبر تنفيذ البلاد للإصلاحات

Lebanon 24
28-03-2022 | 05:44
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قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: "تناولنا الوضع في لبنان ومتفقون على أن استتباب الأمن هناك يمر عبر تنفيذ البلاد للإصلاحات".
 
 
 
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