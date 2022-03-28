لودريان من الدوحة: استتباب الأمن في لبنان يمر عبر تنفيذ البلاد للإصلاحات

قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: "تناولنا الوضع في لبنان ومتفقون على أن استتباب الأمن هناك يمر عبر تنفيذ البلاد للإصلاحات".