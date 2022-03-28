لبنان

منذ اكثر من يومين... لا انترنت في هذه البلدة

Lebanon 24
28-03-2022 | 05:45
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يشكو الأهالي في بلدة فنيدق العكارية من انقطاع الانترنت عن البلدة منذ اكثر من يومين بسبب عطل طرأ على السنترال الأساسي الذي يغذي البلدة بخدمة الـ "DSL"
 
 
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الانترنت

فنيدق

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