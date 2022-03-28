لبنان

الجيش يداهم منزل هذا الشخص (صور)

Lebanon 24
28-03-2022 | 06:17
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تقوم مجموعة من عناصر مخابرات الجيش بمداهمة منزل محمد ناصر الدين الذي قيل أنه تمكن يوم أمس من القبض على السوري حسن الغناج وتسليمه الى الجيش.

ووفقا للمعلومات، فان المداهمة اتت على خلفية العمل الذي يمارسه محمد نواف ناصر الدين، الذي 
يعمل بتهريب الأشخاص من التابعيه السوريه من لبنان إلى سوريه وبالعكس مقابل مبلغ من المال .
وفي المعلومات المتوافرة ايضا ان حسن الغناش تواصل معه  لينتقل من لبنان إلى حمص وعندما استلم  محمد ناصر الدين الغناش قام بحجزه وإرسال فيديو التعذيب لذويه من أجل ارسال فدية ماليه تبلغ ١٥ الف دولار وقام بسلب اغراضه والمبلغ المتوافر معه.

وعند توافر المعلومات لدى مخابرات البقاع - مكتب الهرمل بوجود الغناش في منزل محمد ناصر الدين  الراكن عند الحدود السوريه اللبنانيه في منطقه القصر،ارسلت دوريه إلى المكان المذكور وقامت بدهمه حيث ألقت القبض على الغباش ولاذ محمد ناصر الدين ومجوعته إلى الجانب السوري .

وبعد عمليه تحرير الغناش من محمد ناصر الدين وتوقيفه استغل ناصر الدين الموقف ليغطي على فعلته ونشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه هو من قام بتسليمه للقوى الامنية.
 
إلا أن هذه المعلومات هي غير رسمية في إنتظار صدور بيان توضيحي عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش.
 
 
 
 
 
 
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