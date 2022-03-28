قرار عن النيابة العامة التمييزية بخصوص تحويل وشحن الاموال من مصارف الى الخارج

أفادت قناة الـ"LBCI" أنّ النيابة العامة التمييزية قررت الرجوع عن قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الذي قضى بمنع تحويل وشحن الاموال من عدد من المصارف الى خارج لبنان نتيجة الطلب المقدم من الوكيل القانوني للمصارف المحامي صخر الهاشم وأرسل القرار الى المديرية العامة للجمارك.