مجلس الوزراء في القصر الجمهوري بعد ظهر الاربعاء وميقاتي يلتقي منظمة "أميركان تاسك فورس فور ليبانون"

يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا.

وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي استقبل قبل ظهر اليوم وفدا من مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان" أميركان تاسك فورس فور ليبانون" برئاسة إد غبريال وحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا.



إثر اللقاء أعلن غبريال : "تأتي زيارة مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان لعقد لقاءات مع المجتمع المدني ومجموعات المعارضة والمؤسسات غير الحكومية وغيرها للتطرق لموضوعين أساسيين، أولاّ الوضع الاقتصادي والانهيار الحاصل داخل البلاد وكيفية التعامل مع هذا الوضع وثانيا ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها. ونحن نعتقد انه يمكن للانتخابات أن تحدث تغييراً من خلال ايصال وجوه جديدة الى الحكم اذا ما قام المواطنون بالادلاء بأصواتهم.

أضاف: لقد ناقشنا خلال اجتماعنا اليوم مع دولة رئيس مجلس الوزراء الوضع الاقتصادي واهمية تحرك الحكومة سريعاً لأن تأجيل اتخاذ اي من القرارات ينعكس مزيدأ من الصعوبات على الشعب، وفي حال تأجيل القرارات كثيراً لن يعود الوقت متاحاً، وهذا ما نقلناه لدولة رئيس مجلس الوزراء.

أما في ما يتعلق بالانتخابات، فنقلنا للرئيس ميقاتي أهمية حصولها في وقتها، وهو أكد لنا حصولها في أيار وأن الحكومة ستؤمن التمويل اللازم لها . كما تطرقنا الى ضرورة ضمان الشفافية واحترام حق اقتراع المغتربين، وهذا ما طالبنا به وقد أبدى دولة الرئيس كل ايجابيةعلى هذا الموضوع.

ورداً على سؤال عن كيفية دعم الشعب اللبناني خلال هذه الفترة العصيبة، قال غبريال إن مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان هي من أولى المؤسسات التي لا تتوخى الربح والتي تدعم لبنان في واشطن وتضم اميركيين من جذور لبنانية وهي منخرطة في الكونغرس الاميركي وادارة الرئيس بايدن. وقد قدمنا الاسبوع المنصرم مشروع من ثمانية اجزاء للكونغرس الذي خصص نحو 300 مليون دولار أميركي للبنان. وكنا قد قدمنا للبنان السنة الماضية 800 مليون لبنان وستفوق التقديمات هذا المبلغ في السنوات القادمة.

وأعلن" أننا نعلّق أهمية على دعم وحدة الاراضي اللبنانية وسيادتها، لذا يسرنا أن تكون نسبة المخصصة لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي قد ارتفعت. ان الولايات المتحدة تثق بالقوى المسلحة اللبنانية وستستمر في دعمها في السنوات المقبلة. كما أن المجتمع المدني مهم في أطار الدعم الذي نقدمه اضافة الى سعينا لحصول الجامعة الاميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الاميركية وجامعة سيدة اللويزة على التمويل المناسب، اضافة للعديد من مؤسسة المجتمع المدني التي تهتم بشؤون الشعب اللبناني. لقد زرنا هذه الاسبوع عدد من المؤسسات الانسانية وقد وعدناها بتقديم الدعم .

بنك التسليف الزراعي

وإستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من مجلس إدارة بنك التسليف الزراعي برئاسة المدير العام مالك خوري الذي أعلن إثر اللقاء: للبنك دور تاريخي في لبنان لمساعدة الاقتصاد والزراعة والصناعة والمستشفيات، وبحثنا اليوم في مساعدة المزارعين في الريف وفي المناطق البعيدة لتامين القروض الميسرة لهم للمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية.







منظمة الاونيسكو

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء وفدا من منظمة الاونيسكو ضم مساعدة المديرة العامة للتربية لدى المنظمة ستيفانيا جانيني، مديرة المكتب الاقليمي للاونيسكو في بيروت كوستانزا فارينا، مسؤولة برنامج التربية والتعليم للاونيسكو في لبنان ميسون شهاب، والمستشار الأول للتربية لدى الدول العربية فادي يرق.

اثر اللقاء اعلنت شهاب: كانت زيارة شكرنا فيها دولة الرئيس ميقاتي لاهتمامه بقطاع التربية في لبنان ولرعايته للحفل الذي سيقام مساء اليوم والذي سنعلن فيه اننا أنهينا مع شركائنا أعمال الترميم لنحو ٢٨٠ مدرسة ومؤسسة تعليمية تضررت من اجراء انفجار المرفأ.وقد أكد دولة الرئيس دور الاونيسكو المهم لمتابعة ملفات التربية في لبنان وأهمية وضع التربية على سلم الاولويات. وإستقبل رئيس مجلس الوزراء وفدا من منظمة الاونيسكو ضم مساعدة المديرة العامة للتربية لدى المنظمة ستيفانيا جانيني، مديرة المكتب الاقليمي للاونيسكو في بيروت كوستانزا فارينا، مسؤولة برنامج التربية والتعليم للاونيسكو في لبنان ميسون شهاب، والمستشار الأول للتربية لدى الدول العربية فادي يرق.اثر اللقاء اعلنت شهاب: كانت زيارة شكرنا فيها دولة الرئيس ميقاتي لاهتمامه بقطاع التربية في لبنان ولرعايته للحفل الذي سيقام مساء اليوم والذي سنعلن فيه اننا أنهينا مع شركائنا أعمال الترميم لنحو ٢٨٠ مدرسة ومؤسسة تعليمية تضررت من اجراء انفجار المرفأ.وقد أكد دولة الرئيس دور الاونيسكو المهم لمتابعة ملفات التربية في لبنان وأهمية وضع التربية على سلم الاولويات.

ثم التقى رئيس الحكومة، في حضور وزير الثقافة محمد وسام مرتضى وفدا من الأونيسكو ضم جيانيني وفارينا، مدير برنامج الثقافة للاونيسكو في لبنان جوزف كريدي والمديرة الادارية لمتحف "بيما "ميشال حداد. وإطلع المجتمعون على ترميم سبع لوحات موجودة في السراي الحكومي لرسامين لبنانيين وتضررت من انفجار مرفأ بيروت. وقد قامت الأونيسكو بالترميم بالتعاون مع"متحف بيروت للفن" من ضمن مبادرة الاونيسكو "لبيروت" وبدعم من حكومة ايسلندا .وقدمت حداد خلال الجولة نبذة عن اللوحات كيفية ترميمها والتقنيات التي استعملت لهذا الغرض.

وإلتقى الرئيس ميقاتي المدير الاقليمي للبنك الاسلامي للتنمية على رأس وفد.