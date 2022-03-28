في طرابلس... اطلقوا النار عليه وفروا الى جهة مجهولة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على إطلاق النار بإتجاه المدعو "م.ج" في محلة ساحة الكورة في طرابلس، ما ادى الى اصابته بقدميه وفروا الى جهة مجهولة.



وافادت المصادر ان المصاب يعمل في مجال بيع المجوهرات.