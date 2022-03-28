في بعلبلك... سقوط قذيفة في أحد المنازل

ناشدت عائلة المدعو "محمد فاضل عثمان" التي نجت من سقوط قذيفة لم تنفجر في دارها في حي الشراونة في بعلبك، الجيش العمل على نقل وتفجير القذيفة التي تهدد حياة الاطفال والعائلة.