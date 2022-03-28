لبنان

في بعلبلك... سقوط قذيفة في أحد المنازل

Lebanon 24
28-03-2022 | 07:11
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ناشدت عائلة المدعو "محمد فاضل عثمان" التي نجت من سقوط قذيفة لم تنفجر في دارها في حي الشراونة في بعلبك، الجيش العمل على نقل وتفجير القذيفة التي تهدد حياة الاطفال والعائلة.
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