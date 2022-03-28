لبنان

قرار من مصرف لبنان بشأن الرواتب.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-03-2022 | 07:27
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طلب مصرف لبنان بقرار صدر عنه من المصارف كافة تأمين السيولة اللازمة لسحب موظفي القطاع العام كل رواتبهم الشهرية وملحقاتها والمساعدات الاجتماعية والمستحقات من صناديق التعاضد العائدة لهم وعدم وضع قيود عليها لناحية تحديد سقوف للسحوبات النقدية منها أو تقسيطها على دفعات أو فرض عمولات أو نفقات من اي نوع كانت وعدم التذرع بالسقوف المحددة للسحوبات النقدية من حساباتها لدى مصرف لبنان.
 
 
 

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