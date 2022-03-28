وفد من الكتائب زار بطريرك الأرمن الكاثوليك

زار وفد من حزب الكتائب اللبنانية بطريرك الأرمن الكاثوليك رافاييل بيدروس ميناسيان الحادي والعشرين ، ضم رئيس الحزب سامي الجميّل، النائب المستقيل نديم الجميّل، رئيس اقليم المتن الشمالي الياس حنكش، رئيس اقليم الرميل الآن حكيم وعضو المكتب السياسي جان زيلع .اللقاء حضره ايضاً الأب افاديك هوفانسيان وكانت جولة افق على ابرز الأحداث التي تجري على الساحة اللبنانية وتشديد على استمرار التواصل