لبنان

وفد من الكتائب زار بطريرك الأرمن الكاثوليك

Lebanon 24
28-03-2022 | 07:12
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زار وفد من حزب الكتائب اللبنانية بطريرك الأرمن الكاثوليك رافاييل بيدروس ميناسيان الحادي  والعشرين ، ضم رئيس الحزب سامي الجميّل، النائب المستقيل نديم الجميّل، رئيس اقليم المتن الشمالي الياس حنكش، رئيس اقليم الرميل الآن حكيم وعضو المكتب السياسي جان زيلع . 
اللقاء حضره ايضاً الأب افاديك هوفانسيان وكانت جولة افق على ابرز الأحداث التي تجري على الساحة اللبنانية  وتشديد على استمرار التواصل 
 
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