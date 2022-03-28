لبنان

موظفو مستشفى الحريري: لن نستمر في العمل اذا لم تصرف لنا المساعدة

Lebanon 24
28-03-2022 | 07:42
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تجمع موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي في باحة المستشفى، بعدها انطلقوا بمسيرة باتجاه وزارة الصحة.
 
وألقى بسام العاكوم كلمة قال فيها: "منذ أسبوع طلبنا موعدا من وزير الصحة لشرح المعاناة الذي نعاني منها، والى اليوم لم يرد علينا أحد"، مشيرا الى "أن مجلس إدارة المستشفى غير موجود ولا يستطيع اتخاد اي قرار، ونحن ليس باستطاعنا أن نستمر في العمل اذا لم تصرف لنا المساعدة".
 
اضاف: "تفاجأنا بالأمس بإقفال قسم الكورونا، وهذا يعتبر مقدمة لاقفال المستشفى".
  
من جهته، قال عبد عيسى متوجها الى وزير الصحة الدكتور فراس الابيض: "مجلس إدارة المستشفى معطل، نريد تعيين مجلس إدارة جديد. ان اقفال قسم الكورونا هو ممارسة ضغط على الموظفين بشكل استفزازي. اليوم الاعتصام أمام الوزارة، غدا في المكاتب اذا لم تصرف المساعدة للموظفين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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