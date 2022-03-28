لبنان

ماذا ستبحث جلسة مجلس الوزراء الأربعاء؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-03-2022 | 07:59
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علم "لبنان ٢٤" أن مجلس الوزراء الذي سينعقد عند الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا سيدرس جدول أعمال من أبرز بنوده:
- عرض وزارة المالية مسودة عقد الإستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان.
- مشروع قانون معجل يرمي الى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
- عرض وزيري الإقتصاد والتجارة والزراعة موضوع الأمن الغذائي و معلومات حول السلع الغذائية الإستراتجية إضافة الى طلب وزارة الإقتصاد والتجارة موافقة إستثنائية لزوم شراء القمح المستورد.
- مشروم مرسوم يرمي الى تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.

لبنان

خاص

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