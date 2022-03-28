ماذا ستبحث جلسة مجلس الوزراء الأربعاء؟

علم "لبنان ٢٤" أن مجلس الوزراء الذي سينعقد عند الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا سيدرس جدول أعمال من أبرز بنوده:- عرض وزارة المالية مسودة عقد الإستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان.- مشروع قانون معجل يرمي الى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.- عرض وزيري الإقتصاد والتجارة والزراعة موضوع الأمن الغذائي و معلومات حول السلع الغذائية الإستراتجية إضافة الى طلب وزارة الإقتصاد والتجارة موافقة إستثنائية لزوم شراء القمح المستورد.- مشروم مرسوم يرمي الى تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.