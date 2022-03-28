المفتي دريان استقبل سفير هنغاريا ونجاة رشدي و"مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" وزوارا

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ في زيارة بروتوكولية، وتم البحث في أوضاع لبنان والمنطقة لا سيما الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.واستقبل مفتي الجمهورية نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي وتم التداول في الأوضاع العامة."مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان"كما استقبل وفدا من "مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" برئاسة رئيس المجموعة السفير إدوارد غابريال. وضم الوفد : جان أبي نادر، ليلى أفاس، جاي غزال، أحمد بو مرود، غي لي، شايين معوض، توماس أبراهام، يرافقهم وسيم كبارة.بعد اللقاء قال السفير غابريال:" زيارتنا اليوم هي للاطلاع على الوضع الاقتصادي في لبنان وبحث سبل تعافيه، فالاقتصاد اللبناني يعاني صعوبة كبيرة في التعافي، ويجب الإسراع للوصول إلى صيغة نهائية مع صندوق النقد الدولي لحلحلة هذه الأزمة الاقتصادية، وقد وافقنا سماحته على هذا الرأي".أضاف:"نأمل أن يقوم الشعب بقرارات مهمة الشهر المقبل، وأن ينبثق أشخاص جدد من الانتخابات النيابية، ونحن والشعب الأميركي والحكومة الأميركية نشجعهم ومعهم، ولكن يجب أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات لما هو أفضل للبنان. وأمل سماحته من الشعب اللبناني أن يقبل على المشاركة الكثيفة يوم الانتخابات لرؤية وجوه شخصيات جديدة في المجلس النيابي".والتقى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع العميد الركن محمد المصطفى.باسل الحسنكما التقى رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الدكتور باسل الحسن الذي وضعه بصورة استراتيجية لجنة الحوار حول الوضع الفلسطيني في لبنان، ونشاط اللجنة مع القوى السياسية اللبنانية، وبحث معه بأوضاع الفلسطينيين في لبنان لا سيما في ظل الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعيشها البلد.