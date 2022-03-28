لبنان

اللواء عثمان استقبل سفير ساحل العاج في لبنان

Lebanon 24
28-03-2022 | 08:28
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم 28-03-2022 في مكتبه بثكنة المقر العام، سفير ساحل العاج في لبنان السيد كريستوف كواكو، القائم بالأعمال الأول السيد ايفون كالو والقنصل رضا خليفه، في زيارة بروتوكولية تهدف إلى التعارف والتعاون والتنسيق، كما جرى عرض الاوضاع العامة في البلاد.
 
 
كما استقبل المدير عثمان، وفداً من مجموعة الحبتور برئاسة السيدة نورا بدوي وبمشاركة ومتابعة القاضي الشيخ خلدون عريمط، وحضور رئيس شعبة الشؤون الادارية العقيد المهندس عصام طقوش، ابلغوا اللواء عثمان تحيات رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور الذي ابدى استعداده لدعم كل ما يؤدي الى نهوض الدولة ومؤسساتها، كما أثنوا على دور قوى الأمن الداخلي في توطيد الأمن في البلاد.

كذلك، قدّم الوفد هبة عينية، عبارة عن حصصٍ تموينية، لتوزيعها على عناصر قوى الأمن الدّاخلي.

وقد شكر اللّواء عثمان مبادرة السيد الحبتور والاخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم الدائم لمؤسسات الدولة اللبنانية.
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