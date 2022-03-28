تجميد أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو في عملية لمكافحة تبييض الأموال

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" من لاهاي ان وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست"، أعلنت اليوم، أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت أصولا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) إثر تحقيق في قضية تبييض أموال، مشيرة إلى مصادرة 5 عقارات.وقالت الوحدة، في بيان، إن التحقيق استهدف 5 مشتبه فيهم في تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".