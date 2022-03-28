المكاري التقى وفدا من نقابة المحررين واللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام وجمعية جاد

التقى وزير الاعلام زياد المكاري، في مكتبه في الوزارة، وفدا من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وتم البحث في الاوضاع العامة والشؤون الاعلامية في البلاد.وقد عرض القصيفي لأهم المشاكل التي يعاني منها الاعلام في لبنان، وابرزها:1- عدم وجود قانون عصري شامل ومتكامل ينظم الاعلام في لبنان، ويكون بديلا من قانون المطبوعات الذي تجاوزه الزمن ويرقى الى العام 1962، علما أن مشروع قانون بهذا الصدد قد انجز بعد إجتماعات دامت سنوات وهو لا يزال في درج لجنة الادارة والعدل النيابية، والمطلوب إطلاق سراحه وإحالته الى المجلس النيابي لمناقشته وإقراره.2- عدم البت في مشروع القانون الذي يعدل أحكاما في قانون المطبوعات تتصل بانشاء نقابة المحررين، لجهة عصرنتها وتحديثها، وتوسيع قدرتها قانونا على استيعاب كل الفئات العاملة في الاعلام. وحتى الساعة لم تحله الحكومات المتعاقبة الى المجلس النيابي منذ العام 2017.3- تجاهل الدولة لقطاع الصحافة "الورقية"، والاعلام، وعدم الجدية في التعامل مع المطالب المرفوعة لدفع الضائقة عنهما، وتخفيف الاعباء، وتوفير الحوافز التي تعينهما على الثبات في وجه التحديات، علما أن كلفة هذا الدعم ليست كبيرة، وبالامكان تدبرها باجراءات لا تثقل على الخزينة ولا ترهق المواطن.4- التهرب من مواجهة التخبط الذي يصيب الاعلام الالكتروني، وعدم تحديد مرجعية قانونية واضحة وقواعد عمل له، والحل يكون من خلال قانون الاعلام الشامل الذي لا نزال ننتظره بفارغ الصبر.المكارياثر اللقاء، قال الوزير المكاري: "هذه الوزارة هي بيت نقابة المحررين، وهذه المرة الاولى التي أتعرف بها على رئيسها واعضائها. تطرق اجتماعنا لمشاريع كثيرة للتلفزيون وللاعلام عشية الانتخابات النيابية. ونتمنى ان نكون عمليين قدر الامكان".اضاف: "اتفقنا على ان نستكمل اجتماعاتنا بشكل سريع لان الوقت داهم والانتخابات اصبحت قريبة، والبلد ليس مرتاحا اعلاميا، وأصغر خبر قد يؤثر عليه سلبا".الاب عنداريكما استقبل الوزير المكاري وفدا من اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام برئاسة المطران انطوان نبيل عنداري يرافقه رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبدو ابو كسم، الاب انطوان عطا الله واعضاء اللجنة: جاك كلاسي، حبيب شلوق، ايلي تنوري، سعد الياس ومايك باسوس.اثر اللقاء، قال الاب عنداري: "أتينا كلجنة الاسقفية لوسائل الاعلام لتهنئة الوزير مكاري على مهامه التي يقوم بها، متمنين له التوفيق في مهامه"، مضيفا "نحن "كلنا مجندون لخدمة وطننا لبنان ولخدمة الانسان، وان تكون حياتنا الوطنية والاجتماعية في خدمة هذا البلد وكل انسان".جمعية جادكما استقبل الوزير المكاري وفدا من جمعية "جاد" برئاسة جوزف حواط، ترافقه الدكتورة وديعة الاميوني، يولا عبود، حنان الاميوني، وجهوا له الدعوة لزيارة المتحف التخصصي التدريبي في جبيل.اثر اللقاء، اعلن حواط "التحضير لورقة شراكة ما بين الجمعية ووزارة الاعلام تترجم، عبر تلفزيون لبنان واذاعة لبنان والوكالة الوطنية للاعلام، لعرض برامج متخصصة بالتوعية، الى جانب ورقة عمل طويلة الامد. وقال: "تتضمن الورقة التي ستساعد فيها جمعية جاد بالتعاون مع وزارة الاعلام، حملات توعية قصيرة، ليس فقط عن ادمان المخدرات، بل كل ما يمكن ان تحتاجه الدولة اللبنانية من حملات توعية".