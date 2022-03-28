شيخ العقل جال في قرى شوفية: لعدم زج المؤسسات في الصراعات ولتكن الانتخابات للتلاقي

رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، خلال جولة تعزية قام بها في عدد من قرى منطقة الشوف رافقه فيها وفد من المشايخ، ان "المرحلة الراهنة التي نعيشها مصيرية ليس على لبنان فحسب بل على المنطقة والعالم حيال الأزمات الآخذة بالتفاقم، بسبب النزاعات الدولية وإحدى نتائجها الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا اليوم ومن غير المعروف تداعياتها واهمها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، بحيث بدأت مؤشراتها بالتزامن مع تحذيرات المختصين من أخطارها الكبيرة، فيما لبنان الذي يعاني في اعوامه الأخيرة انهيارات غير مسبوقة، لم يجد المسؤولون فيه ما يبرر انعدام الثقة بين المواطن ودولته وتلاشي الآمال التي كانت معقودة للنهوض بالبلاد والتخفيف من وطأة الأزمات، وأكثرها إيلاما تلك المناورات السياسية غير المجدية وزج المؤسسات بصراعات غير محسوبة النتائج من شأنها زيادة التوترات، ولا سيما أننا مقبلون على استحقاق انتخابي دستوري نتطلع لان يكون مناسبة تعكس المزيد من التلاقي ووحدة الكلمة والصف التي يتوق اليها كل اللبنانيين".ودعا إلى "اليقظة مما يجري على كل الصعد، والتبصر بحالنا وبما قد نكون مقبلين عليه من مصاعب بما ينفع حاضرنا ومستقبلنا".في بريحواستهل الجولة من بلدة بريح فزار منزل الشيخ معضاد أبو علي، ثم بيت بريح للتعزية بأم معضاد خطار ابو علي والشيخ أبو خالد نديم العلي، في حضور مشايخ البلدة وفاعلياتها، وكان تأكيد خلال كلمة لشيخ العقل على "تاريخ بريح المشرف ودورها المهم في تفعيل مصالحة الجبل الوطنية وتدعيمها، وترسيخ علاقات الأخوة والمحبة بين الموحدين الدروز والمسيحيين في البلدة وعلى مستوى الجبل، كنموذج متقدم للعيش الواحد والمشترك في الوطن الواحد" .في خريبة الشوفثم زار الشيخ ابي المنى والوفد المرافق بلدة خريبة الشوف معزيا بالشيخ أبو سلمان فؤاد الأشقر، وانتقل والوفد المرافق إلى دارة الشيخ علي زين الدين حيث عقد لقاء في حضور حشد من الاهالي، تحدث فيه شيخ العقل عن "مسيرة رئيس مؤسسة العرفان الراحل النضالية التي قدم فيها الكثير من التضحيات من أجل الطائفة والوطن".في مرستيوانتقل الى مرستي حيث قدم التعازي بكل من شوقي زيدان (ابو ايوب) وسلمى ذبيان(أم زياد) ارملة المرحوم الشيخ كامل الحلواني، وألقى الشيخ جواد زيدان كلمة شكر وترحيب.ثم تحدث الشيخ ابي المنى بكلمات حملت عبارات "المحبة والتقدير لمرستي وأهلها ولموقعها الجغرافي الجميل والوطني المهم وتاريخ هذه البلدة العريق والأصيل، وهي التي أحبها القائد الشهيد كمال جنبلاط وبنى صومعته فيها".نيحاوانتقل شيخ العقل إلى بلدة نيحا فزار مستشار مشيخة العقل لشؤون التعليم العالي الشيخ الدكتور نابغ ذبيان معزيا إياه بوالدته في حضور رئيس البلدية وهيب غيث، وجمع من مشايخ البلدة ومخاتيرها وكذلك قدم التعزية بالمأسوف على شبابه لبيب ذبيان.في المختارةبعدها زار بلدة المختارة معزيا بالأديبة نازك أبو علوان عابد (أم هشام) أرملة فوزي عابد، في حضور أبنائها وأقربائها وعدد من أبناء البلدة والمعزين.في مزرعة الشوفوقصد الشيخ أبي المنى ومرافقوه بلدة مزرعة الشوف لتقديم واجب التعازي للتعزية بعفيف أبو كروم (ابو جمال) في دار العائلة، في حضور جمع من الأهالي والمعزين، ثم قدم التعازي بندى نجيب ذبيان ارملة المرحوم ابو نصير محمد قاسم ذبيان برفقة عضو المجلس المذهبي أسامه ذبيان ورئيس البلدية يحيى ابو كروم ومعتمد الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور بسام البعيني.وخلال اللقاء، تحدث الدكتور حسن البعيني ورئيس البلدية يحيى ابو كروم وعدد من افراد عائلة الفقيد مرحبين بشيخ العقل، شاكرين له زيارته.ورد الشيخ ابي المنى بكلمة أعرب فيها عن "محبته لبلدة المزرعة وتقديره لأهلها وأبنائها وتاريخهم العريق والأصيل في العلم والنضال".وقال: "إنها بلدة المزرعة الغالية والمثالية، التي لطالما اعتبرتني أحد أبنائها وأصدقائها ومحبيها والتي اعتز بأصدقائي وإخواني الكثر من عائلاتها الكريمة، وأثني عاليا على تضحياتهم وبطولاتهم، ثم اندفاعهم للمصالحة والعيش المشترك مع اخوانهم المسيحيين بعد سنين الحرب الأليمة".في عين وزينواختتم شيخ العقل جولته في بلدة عين وزين معزيا بناديا الجردي (أم داني) زوجة انيس الحسنية، حيث استقبله مشايخ البلدة وفاعلياتها.