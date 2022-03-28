لبنان

تسجيل أول لائحة مكتملة في دائرة بيروت الاولى

Lebanon 24
28-03-2022 | 09:17
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سجل النائب العميد جان طالوزيان رسمياً صباح اليوم في وزارة الداخلية والبلديات لائحة " لبنان السيادة " والتي تضم إليها النائب المستقيل نديم الجميل والمرشحين السادة أسما ماريا أندراوس ، نجيب اليان ،انطوان سرياني، ليون سمرجيان ، تلار مارغوسيان ، وأني سفريان . وأشارت المعلومات الى أن هذه اللائحة هي أول لائحة مكتملة سُجلت رسمياً في دائرة بيروت الأولى وإتخذت من الأزرق لوناً لها .
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