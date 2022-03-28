اعتصام ضد تمديد ولاية المجالس البلدية

ينفذ ائتلاف ضد التمديد وقفة رمزية احتجاجية غداً الثلاثاء عند الساعة 11 ظهراً أمام تمثال الرئيس سلام في الأونيسكو وذلك رفضًا لطرح بند تمديد ولاية المجالس البلدية سنة كاملة وبالتالي تأجيل الانتخابات.