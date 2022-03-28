لبنان

اعتصام ضد تمديد ولاية المجالس البلدية

Lebanon 24
28-03-2022 | 09:28
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ينفذ ائتلاف ضد التمديد وقفة رمزية احتجاجية غداً الثلاثاء عند الساعة 11 ظهراً أمام تمثال الرئيس سلام في الأونيسكو وذلك رفضًا لطرح بند تمديد ولاية المجالس البلدية سنة كاملة وبالتالي تأجيل الانتخابات.
 
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