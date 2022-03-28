تلفزيون لبنان... ماذا يجري بين النقابة والادارة؟

تقدمت نقابة "مستخدمي التلفزيون في لبنان" بطلب وساطة بين ادارة "تلفزيون لبنان" والنقابة الى مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل وذلك للمطالبة بالالتزام بعقد التأمين الصحي للموظفين إضافة إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتقليص الدوام بنسبة 64% من الدوام الفعلي الاسبوعي كما وبتسديد المساعدة الاجتماعية المتاخرة عن عامي 2021 و2022.