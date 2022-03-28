لبنان

حراك المتعاقدين: لإقرار اقتراح قانون احتساب ساعات عقود المتعاقدين غدا وإلا سنقاطع الانتخابات

Lebanon 24
28-03-2022 | 10:38
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دعا منسق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور في بيان، النواب إلى "تمرير واقرار اقتراح قانون احتساب ساعات عقود المتعاقدين والتصويت عليه غدا في جلسة الثلاثاء في الهيئة العامة، وعدم تحويله إلى اللجان".
 
ونبه إلى أن "الحراك وكل متعاقد في التعليم الرسمي الأكاديمي والمهني والمستعان والاجرائي وصناديق المدارس جاهز ليس لمقاطعة الانتخابات بل للعمل بكل الوسائل  لمنع وصول أي نائب أو كتلة لن تصوت مع الاقتراح غدا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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