لبنان

أثناء تأديته الصلاة... تم سرقة سيارته

Lebanon 24
28-03-2022 | 10:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المدعو "م.ح" لعملية سرقة في مدينة الميناء.
 
وفي التفاصيل، ركن المدعو "م.ح" سيارته بالقرب من "مسجد عمر"، وخلال تاديته فروض الصلاة داخل المسجد تم سرقة سيارته من قبل بعض المجهولين.
 
 
 
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