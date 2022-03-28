بيان من مصرف لبنان.. كم بلغ سعر "دولار صيرفة" اليوم؟

أصدر مصرف لبنان بياناً، اليوم الإثنين، أعلن فيه أنّ "حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم بلغ /60,000,000/$ ستون مليون دولار أميركي بمعدل 22100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

وأضاف: " على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".