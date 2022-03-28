لبنان

للسائقين في بيروت.. إليكم هذا البيان من "قوى الأمن"

Lebanon 24
28-03-2022 | 11:30
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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:

"يعقد مجلس النواب بتاريخ الغد 29-03-2022، جلسةً في قصر الأونيسكو - بيروت. لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:

منع مرور السير:
القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.
داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.
عند مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.
تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.
تحويل السير القادم من:
جادة ديغول تقاطع الكارلتون - ديغول واعادته باتجاه نصر الروشة.
تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.
ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – الكارلتون - ديغول.
ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.
"السمرلاند" - حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –"الماريوت".
تقاطع محطة الطبش باتجاه ساقية الجنزير ونحو البقاع – الصلح". 
 
 
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