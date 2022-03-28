للسائقين في بيروت.. إليكم هذا البيان من "قوى الأمن"

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:



"يعقد مجلس النواب بتاريخ الغد 29-03-2022، جلسةً في قصر الأونيسكو - بيروت. لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:



منع مرور السير: "يعقد مجلس النواب بتاريخ الغد 29-03-2022، جلسةً في قصر الأونيسكو - بيروت. لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:

القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.

داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

عند مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

تحويل السير القادم من: