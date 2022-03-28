وفاة رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية السابق جورج أبو جودة

غيّب الموت، اليوم الإثنين، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية السابق جورج أبو جودة.

وصدر عن الديوان الأسقفي في أبرشية طرابلس المارونية البيان التالي: "بعد سنوات طويلة وخصبة من فرح البشارة وعناء الرسالة، يرحل اليوم رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية السابق المثلث الرحمات المطران جورج بو جودة.



أمام ألم الرحيل، وبكثير من الإيمان، وبإتحاد مع الكنيسة ومع صاحب الغبطة والنيافة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى وراعي الأبرشية المطران يوسف سويف والسادة المطارنة أعضاء السينودوس المقدس وكهنة الأبرشية والمكرسين والمؤمنين، وبتضامن مع جمعية الرسالة للآباء اللعازريين وعائلة المطران الراحل، نسأل الله أن يمنح الأسقف المنتقل فرح السماء صحبة الأحبار القديسين.



وسيصدرعن أمانة سر المطرانية تعميم بمراسيم الجنازة والوداع الأخير".