في مخيم البداوي.. توقيف شخصين لترويجهما المخدرات

ألقت القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي القبض على شخصين أحدهما فلسطيني الجنسية ويدعى "ع.ع" وآخر من التابعية السورية، وذلك لقيامهما بترويج وتجارة المخدرات داخل المخيم.



وتم تسليم الموقوفين الى مخابرات الجيش لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".