لبنان

وزير الداخلية عرض مع يمق وشعبو موضوع سوق الخضار في طرابلس

Lebanon 24
28-03-2022 | 12:25
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عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، اجتماعاً في مكتبه اليوم، لاستكمال البحث في موضوع سوق الخضار والفاكهة في طرابلس، حضره رئيس بلدية طرابلس رياض يمق ونقيب تجار نقيب الخضار والفواكه في طرابلس عزام شعبو.
 
وتم استكمال البحث في الاجراءات الإدارية التي يجب أن تتخذها بلدية طرابلس في هذا السياق، وذلك تمهيدا لاتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة بغية وضع السوق موضع التنفيذ في أسرع وقت.
 
والتقى مولوي سفير لبنان في أوكرانيا علي الضاهر وبحث معه في أوضاع الجالية اللبنانية في أوكرانيا.
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