لقاء استمرّ لـ3 ساعات.. مع من اجتمع نصرالله مؤخراً؟ (صورة)

أعلنت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان أن "الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، التقى مساء السبت، الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي يوسف حجازي".

وأشار بيان صادر عن "البعث" إلى أن "اللقاء استمر لأكثر من 3 ساعات، وجرى خلاله عرضٌ لآخر التطورات على الساحة اللبنانية بما في ذلك ملف الانتخابات النيابية المقبلة".