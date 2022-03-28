حمية: منفتحون على كل شركة أو دولة ضمن مراعاة مصلحة لبنان

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في بيان، أن "لقاءه اليوم مع شركة الملاحة البحرية الايرانية الوطنية القابضة IRISIL GROUP الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري التجاري، ما هو الا تأكيد على أننا منفتحون كوزارة بكل مرافقها، على كل شركة أو دولة من الشرق إلى الغرب، كقرار سيادي بامتياز، طبقا للقوانين والدستور، مراعاة لمصلحة لبنان ولتفعيل مرافقه فقط".