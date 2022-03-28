لبنان

تصريحٌ جديد وبارز من مسؤول في "حزب الله".. هذا ما قاله عن الانتخابات

Lebanon 24
28-03-2022 | 13:21
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أكّد رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد على أهمية استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، معتبراً أنه "من المفترض أن يكون الاستحقاق من محطات المنافسة الديمقراطية"، وأضاف: "البعض أراد الانتخابات معركة سياسية كجزء من الحرب على حزب الله وعلى المقاومة. لقد دخل البعض إلى الانتخابات من باب الحرب التي تستهدف المقاومة وسلاحها وتستهدف بيئة المقاومة. إن الأميركيين وأدواتهم يطمحون أن يروا بيئة المقاومة قد تراجعت، أو تأييد المقاومة قد تراجع، أو أن لديهم الإمكانية لإضعاف التمثيل السياسي للمقاومة". 
  
وفي كلمة له خلال احتفال في شمسطار، قال السيد: "نريد أن نقول أيضاً لأميركا لن تحققوا اي شيء من خلال أدواتكم في هذا البلد، يحب أن ييأس الأميركي من ان يعتمد على أدوات في لبنان ليطمح في أن تنال من المقاومة، ففي الحرب المقاومة جاهزة، وبالانتخابات كلنا مقاومين". 
 
وختم: "إن الانتخابات قبل أن تكون فرصة سياسية وموقف، هي فرصة عبادية، مثلما تصلون في الجامع، ومثلما تصومون في رجب وشعبان ورمضان، يجب أن تذهبوا إلى صناديق الاقتراع، لأن التصويت كما الصلاة في المساجد". 
 
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