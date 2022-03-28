لبنان

طيرانٌ يحلق على علو منخفض فوق طرابلس.. ما القصة؟

Lebanon 24
28-03-2022 | 13:37
A-
A+
Doc-P-936244-637840969942602458.jpg
Doc-P-936244-637840969942602458.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأن مدينة طرابلس، شهدت اليوم، تحليق طيران مروحي تابع للقوات الجوية في الجيش على علوّ منخفض. 
 
 
مواضيع ذات صلة
فوز طرابلس والاخاء الاهلي عاليه في بطولة لبنان لكرة القدم
lebanon 24
29/03/2022 02:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز طرابلس والاخاء الاهلي عاليه في بطولة لبنان لكرة القدم
lebanon 24
29/03/2022 02:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد "فرنسبنك".. الحجز يطالُ خزنات بنك "لبنان والمهجر" في طرابلس
lebanon 24
29/03/2022 02:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء نقابي عمالي مصري - لبناني في منزل الرئيس ميقاتي بطرابلس
lebanon 24
29/03/2022 02:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:53 | 2022-03-28
17:18 | 2022-03-28
17:09 | 2022-03-28
17:00 | 2022-03-28
16:58 | 2022-03-28
16:55 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website