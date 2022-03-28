تغريدة لافتة من عون.. هذا ما قاله

غرد رئيس الجمهورية ميشال عون عبر حسابه على تويتر قائلاً:

""الله ينجّيك يا ابني من ولاد الحرام"...تلك كانت دعوة أمي الدائمة لي،ولما سألتها مرة "من تقصدين بأولاد الحرام؟كان جوابها "يللي بيقوّلوك شي ما قلتو، وبيتهموك بشي ما عملتو..ِ."رحمك الله يا أمي،كم أتذكر دعوتك تلك في هذه الأيام.