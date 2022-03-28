لبنان

إشكال تطور إلى إطلاق نار في محلة باب الرمل.. ماذا في التفاصيل

Lebanon 24
28-03-2022 | 14:06
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قام المدعو "و.ص" بإطلاق النار على المدعو "ح. م" بمحلة باب الرمل قرب مسجد العزم واصابه بقدميه وافادت مصادر ان سبب الاشكال يعود لاشكال سابق ادى وقتها لاصابه المدعو "و. ص"، وفر مطلق النار لجهة مجهولة وجرى نقل الجريح لاحدى مستشفيات المنطقة للعلاج. 
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اشكال

باب الرمل

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