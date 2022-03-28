لبنان

لبنان يستضيف الاجتماع الـ50 للجنة الاقليمية للشرق الاوسط

Lebanon 24
28-03-2022 | 14:12
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شارك لبنان ممثلا بوفد رسمي يترأسه ممثل وزير السياحة المهندس وليد نصار سفير لبنان في جمهورية مصر العربية علي الحلبي، وضم رئيسة مصلحة الأبحاث والدراسات في الوزارة المهندسة جمانه كبريت، في الاجتماع ال48 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية في القاهرة في جمهورية مصر العربية.
ترأست الاجتماع جمهورية مصر العربية، حيث تشغل الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة السياحة منصب النائب الاول لرئاسة اللجنة، والذي انعقد بحضور الامين العام للمنظمة زوراب بولوليكاشفيلي والمديرة الاقليمية للشرق الاوسط بسمة الميمان، بحضور وزراء الدول الاعضاء وفاعليات وخبراء من المنظمة. 
واستهل الاجتماع بعرض لوزير السياحة المصري عن نشاطات الوزارة ومشاريعها، كما عدد الامين العام للمنظمة بولوليكاشفيلي انجازات المنظمة لعام 2021.
وتوافق المجتمعون على "حث القطاع الخاص في الدول للمشاركة في فعاليات المنظمة ونشاطاتها والعمل على تكثيف التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع السياحي والتعاون بين الدول الاعضاء من اجل تطوير السياحة الدينية بين الدول الاعضاء في اللجنة". 
وبناء على طلب وزير السياحة المهندس وليد نصار باستضافة اجتماع اللجنة لعام 2024, اصدرت اللجنة توصية ب"أن يستضيف لبنان الاجتماع ال50 للجنة الاقليمية للشرق الاوسط، وذلك احتفالا باليوبيل الذهب)، على أن يستضيف الأردن الاجتماع ال49 في العام المقبل.
كما دعا وزير السياحة في المملكة العربية السعودية "الدول الى اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الذي سينعقد في المملكة في حزيران من هذا العام". 
في ختام الاجتماع، أعلنت المنظمة "اطلاق النسخة الثانية من مسابقة افضل القرى السياحة في العالم لعام 2022".
كما اعلنت "تقديم منح تدريبية للدول الاعضاء سيتم ارسال توضيحات عنها".
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