لبنان

نحاس: لعدم تضييع الفرص وتأمين القدرة على عدم الوقوع بانهيار أكبر

Lebanon 24
28-03-2022 | 16:37
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غرّد النائب نقولا نحاس عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ورد مساء اليوم خبر عن تصريح باسمي حول ندمي عن امضاء اقتراح قانون الكابيتل كونترول. هذا خبر غير صحيح وما حدث في جلسة اللجان النيابية عبر مداخلتي هو منافٍ تماما لذلك".
وأضاف: "المسار للبحث بالتعديلات التي تمكن التوافق مع صندوق النقد الدولي، كان يتوقف عند الشكل بدون حتى فتح باب المناقشة في المضمون. وبما أن الوقت يداهمنا والمجلس النيابي شارف على نهاية ولايته، لا بد من الاقلاع عن تضييع الفرص لتأمين للبنان واللبنانيين القدرة على عدم الوقوع في انهيار أكبر في المرحلة القادمة".
 
 
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