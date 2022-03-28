لبنان

التعامل من دولة إلى دولة

Lebanon 24
28-03-2022 | 17:09
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أبلغ وزير إقليمي حلفاءه في لبنان أن الاتجاه الآن للتعامل مع البلد من دولة لدولة، في ضوء توقع التوصّل إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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