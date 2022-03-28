التعامل من دولة إلى دولة

أبلغ وزير إقليمي حلفاءه في لبنان أن الاتجاه الآن للتعامل مع البلد من دولة لدولة، في ضوء توقع التوصّل إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".