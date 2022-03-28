لبنان

رفض البطاقات الائتمانية في السوبرماركت

Lebanon 24
28-03-2022 | 17:18
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بدأت السوبر ماركات، خلافاً لما أعلنه نقيبها، عدم استقبال البطاقات الائتمانية في دفع ثمن المشتريات، مناصفة مع "الكاش"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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