18
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لائحة سعد -– البزري: "ننتخب للتغيير"
Lebanon 24
28-03-2022
|
22:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد دهشة في" نداء الوطن": حسم تحالف النائب أسامة سعد – الدكتور عبد الرحمن البزري خياره بلائحة خماسية مكتملة ستضم إليهما كلّاً من الدكتور شربل مسعد وكميل سرحال عن المقعدين المارونيين والعميد المتقاعد جميل داغر عن المقعد الكاثوليكي في جزين. وعلمت «نداء الوطن» أن لقاء عقد بين أعضاء اللائحة لوضع اللمسات الأخيرة وأطلق عليها اسم «ننتخب للتغيير» وستسجّل رسمياً اليوم لتكون اللائحة الثانية التي تسجل بعد لائحة «الاعتدال قوتنا» وتضم عن صيدا المستقل نبيل الزعتري وعن جزين النائب ابراهيم عازار وجوزيف سكاف. وسجل تواصل جديد بين فريق المسؤول السياسي لـ»الجماعة الإسلامية» الدكتور بسام حمود والمرشح المهندس يوسف النقيب المقرّب من تيار «المستقبل»، وجرى التشاور في الشأن الانتخابي وإمكانية بلورة تحالف ثنائي ثم ثلاثي مع جزين، يعيد خلط الأوراق في الدائرة، ويؤسس لتحالفات انتخابية لاحقاً، علماً أنهما المرشحان الأبرزان اللذان لم يحسما تحالفاتهما وخياراتهما ما زالت مفتوحة في اتجاهات متعددة.والثابت كذلك، أن «التيار الوطني الحر» يواجه معضلة في تشكيل اللائحة في جزين بسبب عدم التوافق بين النائب زياد أسود والنائب السابق أمل أبو زيد رغم ترشحهما باسم «التيار» إلى جانب النائب سليم خوري وعبد الله بعاصيري (صيدا) و(روني عون - احتياط).وسرّب مقرّبون منهما أن الأخير سيكون خارج اللائحة، بينما غير الثابت ما تردّد من معلومات عن زيارة أبو زيد إلى مرجع سياسي برفقة رئيس بلدية جزين – عين مجدلين خليل حرفوش لوضعه في صورة ما يجري وإمكانية نسج تحالف مع أحد المرشحين في صيدا إذا كان أسود خارجها، وإلا لن يكون هناك تحالف وازن مع صيدا ما يضعف اللائحة ويجعلها تحصد أصوات ناخبيها فقط، خاصة في ظل توقعات تشير إلى احتمال في تراجع نسبة الاقتراع لأسباب كثيرة أحدها غياب «المستقبل» عن المشهد الانتخابي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.وبخلاف الثابت، فإن الشائعات انتشرت كالنار في الهشيم، تحدثت إحداها عن لقاء سري عقد في صيدا بمشاركة الرئيس فؤاد السنيورة لنسج تحالفات وتبيّن عدم صحتها، وأخرى عن انسحاب مرشح بارز في صيدا لمصلحة تشكيل لائحة ثلاثية الأطراف.وبينما يتوقع أن يستكمل التحالف الانتخابي بين رئيس «تجمع 11 آذار» مرعي أبو مرعي الذي يدعم المهندس نهاد الخولي مع «القوات اللبنانية» التي تدعم المستقلة الدكتورة غادة أيوب والمهندس سعيد الأسمر بانضمام مرشحين جدد لاختيار اسم اللائحة ولونها، بدا حزب «الكتائب اللبنانية» بعيداً من قلب المعادلة الانتخابية، وأقرب إلى التحالف مع شخصيات مستقلة وناشطين، وقد رشح عضو المكتب السياسي في منطقة جزين كلود الحجار.
تابع
الأكثر قراءة
الجيش يداهم منزل هذا الشخص (صور)
Lebanon 24
الجيش يداهم منزل هذا الشخص (صور)
06:17 | 2022-03-28
28/03/2022 06:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للسائقين في بيروت.. إليكم هذا البيان من "قوى الأمن"
Lebanon 24
للسائقين في بيروت.. إليكم هذا البيان من "قوى الأمن"
11:30 | 2022-03-28
28/03/2022 11:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء مستمر ونيسان سيحمل الأمطار والثلوج.. هل دخل لبنان العصر الجليدي؟
Lebanon 24
الشتاء مستمر ونيسان سيحمل الأمطار والثلوج.. هل دخل لبنان العصر الجليدي؟
23:16 | 2022-03-28
28/03/2022 11:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا عن جريمة أنصار.. ماذا وراء محمد ناصر الدين؟
Lebanon 24
خفايا عن جريمة أنصار.. ماذا وراء محمد ناصر الدين؟
02:30 | 2022-03-29
29/03/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار في حبّوش.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
انفجار في حبّوش.. إليكم ما حصل (فيديو)
14:12 | 2022-03-28
28/03/2022 02:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:34 | 2022-03-29
ميقاتي طلب تحويلها لجلسة مناقشة عامة.. هذه أبرز مقررات الجلسة التشريعية اليوم
06:03 | 2022-03-29
مصادر حكومية توضح: لهذه الاسباب طلب ميقاتي جلسة مناقشة عامة وطرح الثقة
06:00 | 2022-03-29
باريس تتمسك بشعارها.. لبنان لا يزال "أولوية" للمجتمع الدولي؟
05:46 | 2022-03-29
بلدة تعاني من انقطاع المياه... اليكم ما حصل
05:44 | 2022-03-29
وزارة الصناعة تُحدّد سعراً جديداً للترابة... كم بلغ؟
05:35 | 2022-03-29
رعد: يريدون الأكثرية ليطبعوا مع العدو الإسرائيلي
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
08:00 | 2022-03-25
29/03/2022 13:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
05:00 | 2022-03-25
29/03/2022 13:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
14:30 | 2022-03-24
29/03/2022 13:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact