18
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مطلب حزب الله: الغالبية الميثاقية لا العددية
Lebanon 24
28-03-2022
|
22:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب نقولا ناصيف في" الاخبار":الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والتيار الوطني الحر هو الثلاثي الوحيد الذي عنى الحزب ولا يزال في اوقات التفاهم كما الخلاف، دونما ان يقع في اي لحظة الافتراق المحتوم الذي لا رجعة عنه. ليس بسبب حزب الله اخرج الحريري نفسه من الحياة السياسية اللبنانية وإن موقتاً، ولا بسببه يجبه جنبلاط ازمة داخل الطائفة الدرزية في الانتخابات المقبلة كانت جزءاً من تقاليدها ما قبل الحرب، ولا بسببه حتماً انفجر العداء المستحكم بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية. الا ان تقاطع التطورات الثلاثة هذه، احال حزب الله المرجعية الاقدر على ادارة التوازن بين الضعفاء هؤلاء. عندما يقول انه لن يستولي على المقاعد السنّية المحسوبة للحريري المعتزل، ويقول احد المسؤولين فيه انه يريد الاقتصاص من جنبلاط دونما ايلامه ودونما التعرض اليه في دائرة الشوف، ويطمئنون النائب جبران باسيل سلفاً الى انه سيظل رئيس الكتلة المسيحية الاولى في البرلمان، لا يعني ذلك سوى اعتقاد الحزب بأن الافرقاء هؤلاء سيحتاجون اليه في اي وقت. لكنهم، في الوقت نفسه، اضحوا ضعفاء الى الحد الذي يجعلهم يحتاجون اليه.
ما يُفترض ان ينبثق من انتخابات 2022 يكاد لا سابق له. ليست الاكثرية العددية ما يبحث عنه حزب الله، وهي واقعة حتماً بامساكه بالنصف +1 على الاقل. اختبر في برلماني 2005 و2009 عدم جدوى امتلاك خصومه الاكثرية المطلقة، فعطّلها لهم، مثلما عطلوا له يوم قبض على الغالبية نفسها في النصف الثاني من ولاية برلمان 2009، فلم يسعه فرض ارادته تحت وطأة التسعير السنّي - الشيعي. امتلك كذلك في المجلس الحالي الغالبية المطلقة، دونما ان يحتاج الى التلويح بعصاها او الاستفادة من جدواها. بل مغزى ما يتوخى ان يخرج به من استحقاق 15 ايار هو طراز غير مألوف او مجرَّب قبلاً من الغالبيات التي تكون دستورية او سياسية.
لاصح انه يطلب الآن، في ضوء اتساع مروحة تحالفاته في الدوائر الانتخابية كلها، الحصول على الغالبية الميثاقية التي تحيله مرجعية تشبه الى حد كبير - ان لم تتطابق مع - الدور السوري بين عامي 1990 و2005. في ظروف مثالية لانتخابات لا يسع اي طرف لبناني ان يربح بمفرده او ان يربح الربح الكامل فيها سواه، يصبح حزب الله الوحيد المستعد لخوضها في كل الدوائر، وان يكون له حلفاء فيها كلها، ويخرج منها بكتل كبرت او صغرت ستدور حتماً في فلك كتلته النيابية.هو المغزى الآخر المقصود لما يرومه حزب الله بالفعل من هذه الانتخابات بعد الغالبية الميثاقية: الشرعية السياسية غير المرتبطة بفائض قوته، بل بانتخابات يخوضها الضعفاء تحت اعين المجتمع الدولي.
تابع
الأكثر قراءة
الجيش يداهم منزل هذا الشخص (صور)
Lebanon 24
الجيش يداهم منزل هذا الشخص (صور)
06:17 | 2022-03-28
28/03/2022 06:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للسائقين في بيروت.. إليكم هذا البيان من "قوى الأمن"
Lebanon 24
للسائقين في بيروت.. إليكم هذا البيان من "قوى الأمن"
11:30 | 2022-03-28
28/03/2022 11:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء مستمر ونيسان سيحمل الأمطار والثلوج.. هل دخل لبنان العصر الجليدي؟
Lebanon 24
الشتاء مستمر ونيسان سيحمل الأمطار والثلوج.. هل دخل لبنان العصر الجليدي؟
23:16 | 2022-03-28
28/03/2022 11:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا عن جريمة أنصار.. ماذا وراء محمد ناصر الدين؟
Lebanon 24
خفايا عن جريمة أنصار.. ماذا وراء محمد ناصر الدين؟
02:30 | 2022-03-29
29/03/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار في حبّوش.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
انفجار في حبّوش.. إليكم ما حصل (فيديو)
14:12 | 2022-03-28
28/03/2022 02:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:34 | 2022-03-29
ميقاتي طلب تحويلها لجلسة مناقشة عامة.. هذه أبرز مقررات الجلسة التشريعية اليوم
06:03 | 2022-03-29
مصادر حكومية توضح: لهذه الاسباب طلب ميقاتي جلسة مناقشة عامة وطرح الثقة
06:00 | 2022-03-29
باريس تتمسك بشعارها.. لبنان لا يزال "أولوية" للمجتمع الدولي؟
05:46 | 2022-03-29
بلدة تعاني من انقطاع المياه... اليكم ما حصل
05:44 | 2022-03-29
وزارة الصناعة تُحدّد سعراً جديداً للترابة... كم بلغ؟
05:35 | 2022-03-29
رعد: يريدون الأكثرية ليطبعوا مع العدو الإسرائيلي
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
08:00 | 2022-03-25
29/03/2022 13:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
05:00 | 2022-03-25
29/03/2022 13:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
14:30 | 2022-03-24
29/03/2022 13:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact