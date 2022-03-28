لبنان

مرجع قضائي رفيع: "الداتا" التي سُحبت من شركة مكتف سُرّبت الى دولة…

Lebanon 24
28-03-2022 | 22:59
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كتب روجيه شاهين في" الديار": يقول مرجع قضائي رفيع المستوى بما يتعلق بالقاضية غادة عون، ان كل اشاراتها وتصرفاتها هي فقط لضرب صورة القضاء امام الرأي العام المحلي والدولي، وقد استطاعوا ضرب المؤسسة وتشويه صورتها في ظل غياب تام لهيئة التفتيش القضائي التي يترأسها القاضي بركان سعد، الحاضر الغائب عن وضع حد لتجاوزات القاضيين غادة عون وجان طنوس.
ويقول المصدر: بما يتعلق بالمداهمة الشعبوية غير القانونية على شركة مكتف من قبل القاضية عون، بانها ليست بريئة. وهنا تقول المعلومات ان «الداتا» كانت مطلوبة من احدى الدول وتم تسريبها الى تلك الدولة لمعرفة ما اذا كان مواطنيها قد حوّلوا اموالهم الى دول اوروبية او الى بلدهم الام، وقد تسببت القاضية عون في توقيف عدد كبير منهم في بلدهم الام، نتيجة تسريب تلك «الداتا»، التي من المفترض ان تكون سرية للغاية، وفق القانون الذي يمتاز به لبنان من سرية مصرفية.
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