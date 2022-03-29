إخماد حريق داخل معمل في شتوره

عملت عناصر الإطفاء في الدفاع المدني على إخماد حريق شب داخل معمل "قساطلي شتوره".



وساهمت جهود العناصر وسرعة التعامل مع الحريق الى محاصرة النيران ومنعها من التمدد نحو خزانين من المازوت سعة كل واحد 10 آلاف ليتر. واقتصرت الاضرار على الماديات.