لبنان

إخماد حريق داخل معمل في شتوره

Lebanon 24
29-03-2022 | 00:39
A-
A+
Doc-P-936360-637841364723837963.jpg
Doc-P-936360-637841364723837963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عملت عناصر الإطفاء في الدفاع المدني على إخماد حريق شب داخل معمل "قساطلي شتوره". 
 
وساهمت جهود العناصر وسرعة التعامل مع الحريق الى محاصرة النيران ومنعها من التمدد نحو خزانين من المازوت سعة كل واحد 10 آلاف ليتر. واقتصرت الاضرار على الماديات.
مواضيع ذات صلة
حريق داخل معمل "بطاطا" في مجدليا وفرق الإطفاء والإسعاف تهرع للمكان (فيديو)
lebanon 24
29/03/2022 13:07:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق داخل معمل للقطن في مزرعة يشوع (صور)
lebanon 24
29/03/2022 13:07:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قوّة الإطفاء تتعامل مع حريق في جزء من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد
lebanon 24
29/03/2022 13:07:59 Lebanon 24 Lebanon 24
فاجعة في فلسطين.. حريق يودي بحياة 5 أطفال
lebanon 24
29/03/2022 13:07:59 Lebanon 24 Lebanon 24

معمل

شتورا

حريق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:34 | 2022-03-29
06:03 | 2022-03-29
06:00 | 2022-03-29
05:46 | 2022-03-29
05:44 | 2022-03-29
05:35 | 2022-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website