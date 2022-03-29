توتر داخل احدى مستشفيات طرابلس... ماذا حصل أمس؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حصول توتر ليل أمس داخل احدى المستشفيات في مدينة طرابلس، على خلفية عدم ادخال طفل تعرض لحادث صدم من قبل دراجة نارية تسببت له بكسور.



والتوتر جاء نتيجة المبلغ الضخم الذي طُلب دفعه على صندوق الدخول مع فحص الـpcr، حيث تخطي 1600000، مما ادى الى تجمهر عدد من المواطنين ومجموعة من المحتجين، ليعاد ويتم ادخال الطفل الى المستشفى للعلاج.