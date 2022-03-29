"مسرحية" تطيير الكابيتال كونترول على ايقاع عراضات نيابية مكشوفة

بات واضحا من مسار الجلسة المشتركة للجان النيابية بالامس ان هناك قرارا واضحا ومسبقا بتطيير ملف "الكابيتال كونترول" والا ما الذي يفسر هذا الهجوم العلني على اقتراح جرى اعداده بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، بطلب من النواب في اجتماعات نيابية سابقة كانت تناقش اقتراحين نيابيين للكابيتال كونترول .

كما بدا واضحا ايضا ان بعض "العراضات النيابية المسرحية" امام الاعلام ليست الا توزيع ادوار لرفض البحث في الموضوع، ورمي الملف على الحكومة، ومحاولة الظهور بمظهر " بطولي" لاسباب انتخابية بحتة.

واظهرت حركة الاتصالات التي اجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد الظهر وطلبه وضع مشروع "الكابيتال كونترول" على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا، اصراره على وضع كل الاطراف امام مسؤولياتها في مقاربة هذا الملف الاساسي والذي يشكل جزءا من الخطة الاصلاحية التي تتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي على أساسها.

ووفق المعلومات فان اجتماعات مكثفة ستحصل في هذا الملف قبيل جلسة مجلس الوزراء لانجاز مسودة جديدة للمشروع سيصار الى توزيعها على الوزراء لدرسها واقرارها من قبل الحكومة.

ومجمل هذه التطورات تحصل قبل وصول بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان غدا لاستكمال المحادثات الجارية منذ فترة مع لبنان.

وكان لافتا ما اعلنه النائب نقولا نحاس في هذا الصدد مساء امس حيث قال"بما أن الوقت يداهمنا والمجلس النيابي شارف على نهاية ولايته، لا بد من الاقلاع عن تضييع الفرص لتمكين لبنان واللبنانيين من القدرة على عدم الوقوع في انهيار أكبر في المرحلة المقبلة".