مَن قصد عون بـ "ولاد الحرام"؟

لافتة كانت تغريدة رئيس الجمهورية ميشال عون عبر حسابه على "تويتر" ليل امس والتي قال فيها :"الله ينجيك يا ابني من ولاد الحرام"...

‏تلك كانت دعوة أمي الدائمة لي، ‏ولما سألتها مرة "من تقصدين بأولاد الحرام؟ ‏كان جوابها "يللي بيقوّلوك شي ما قلتو، وبيتهموك بشي ما عملتو..ِ."

‏رحمك الله يا أمي، ‏كم أتذكر دعوتك تلك في هذه الأيام".

وفي المعلومات ان الرئيس ميشال عون، منزعج جدا من الحملات التي استهدفته خلال زيارته الفاتيكان وبعدها، على خلفية مواقف نُسبت له من حزب الله، ويرى فيها "استمرارا للتدمير الممنهج لصورته" وفق ما يقول المقرّبون منه.

وفي المعلومات أيضا "ان عون منزعج جدا في هذا الاطار من شخصية كانت مقربة منه واتخذت منحى معاكسا، وشاركت في الهجوم على زيارته الفاتيكانية ، علانية وتسريبا عبر بعض الاعلام".