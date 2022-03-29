أجواء صيفية بامتياز: استعدوا لموجة حر قوية ستضرب لبنان.. وهذا موعد الذروة

يسيطر طقس ربيعي مستقر نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتبارا من يوم الجمعة بكتل هوائية حارة نسبيا حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها لشهر نيسان حوالي 5 درجات.

وفي هذا الإطار، أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه منذ منتصف شهر كانون الثاني والقطب الشمالي يمارس نشاطه على روسيا والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وشرق اوروبا وشمال افريقيا وسوف يشتد قساوة على اميركا الشمالية وكندا وغرب اوروبا ووسطها في الايام المقبلة، في حين سيشهد منخفض البحر الأحمر نشاطاً حاراً فوق السودان ومصر وليبيا والجزائر ويقذف التيارات الحارة نحو البحر المتوسط وتتمدد تدريجياً نحو لبنان وتركيا وقبرص وفلسطين وسوريا والاردن وترتفع درجات الحرارة بدءاً من 31 آذار ولغاية الثامن من شهر نيسان فتتحوّل الأجواء الى ربيعية دافئة وأحياناً حارة بحيث ستلامس درجات الحرارة 28-29 ساحلاً و26-29 بقاعاً و 24-25 درجة على ارتفاع 1000 متر، ويكون نيسان قد طوى صفحة آذار القطبية والتي ادت الى تدني درجات الحرارة تحت معدلاتها الموسمية ب 6 درجات.

طقس اليوم الثلاثاء مشمس الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتشتد فعلياً في 31 آذار ويكون شهر رمضان المبارك قد استهل ايامه بطقس ربيعي دافئ وشبه حار.

من جهتها، أفادت صفحة Lebanon Weather Forecast على "فيسبوك" ان الكتلة الدافئة التي بدأت بالتأثير على لبنان والمنطقة ستبلغ ذروتها يوميّ الجمعة 1 والسبت 2 نيسان 2022.

وأضافت: خلال الأيّام المُقبلة، ترتفع درجات الحرارة تدريجيّاً، ويتحوّل الطقس إلى ربيعيّ إعتياديّ يوميّ الثلاثاء والأربعاء. يتبعه المزيد من الإرتفاع بدرجات الحرارة الخميس وخاصةً يوميّ الجمعة 1 والسبت 2 نيسان لتعود وتنخفض قليلاً درجات الحرارة يوم الأحد ويعود الطقس ربيعيّا إعتياديّا.

صفحة "الأرصاد الجوية في لبنان" على "فيسبوك" كتبت بدورها: "استعدوا موجة حر قوية ستضرب لبنان ابتداء من الثلاثاء ٢٩ آذار وتشتد يوم الجمعة ١ نيسان وتبلغ ذروتها يوم ٣ و٤ و ٥ و ٦ نيسان اجواء صيفية حارة بامتياز قادمة إلى لبنان.